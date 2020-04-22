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22.04.2020 - 10:10 | | İHA

6 yıldır aranan terörist kumar oynarken yakalandı

Diyarbakır’da, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘örgütün veya amacının propagandasını yapma’ suçlarından 18 araması bulunan terörist, kardeşine ait kimlikle kahvede kumar oynarken yakalandı. Kahvede bulunanlara corona virüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 51 bin 56 lira ceza kesildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Hani ilçesi Kaledibi Mahallesinde ikamet eden ve hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, örgütün veya amacının propagandasını yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, kamu malına zarar verme, 2313 sayılı kanuna aykırılık suçlarından 18 yakalama kararı ile 2014 yılından bu yana aranan R.Y. isimli şahsın Sarıevler mezrasında olduğu bilgisinin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “Bahse konu şahıs, 21 Nisan'da saat 02.35’te Kaledibi Mahallesinde icra edilen operasyonda, corona virüs ile ilgili tedbirlere rağmen açık bulunan, A.Z. isimli şahsın işlettiği ruhsatsız kahvehanede, üzerinde kardeşine ait kimlik ile kumar oynarken yakalanmıştır. Yakalanan şahıs gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Cezaevine konulmuştur” denildi.

KAHVEDE BULUNAN 16 KİŞİYE 51 BİN 56 LİRA CEZA

Ruhsatsız kahvehaneyi işleten A.Z. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldığı belirten açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Corona virüs genelgesi kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneyi açık bulundurmaktan idari işlemlere başlanılmış, ayrıca aynı kahvehanede bulunan kahvehane işleticisi dahil toplam 16 şahıs hakkında 1593 sayılı kanunun 282’nci maddesi gereği sosyal mesafe kuralına uymamaktan kişi başı 3 bin 191 lira idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, geçmişte işledikleri suçların şüphelisi ve firar durumunda olan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam etmektedir.”

Yol ortasında yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçtiOlay dün akşam saatlerinde Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallelinin çok sevip, beslediği 'Nisan' adlı köpek yolda yatarken, kimliği belirlenemeyen sürücü, 07 NSF 55 plakalı hafif ticari aracıyla hayvanın üzerinden geçti. Olayı görenler sürücüye tepki gösterirken, duruma aldırış etmeyen sürücünün "Gidin kime şikayet ederseniz edin" diyerek mahalleliyle tartıştığı öne sürüldü. Yaralı köpeğin yardımına mahalleli koştu. Kimliği belirsiz sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.
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