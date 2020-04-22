60 Nerenin Telefon Kodu? +60 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde birçok il bulunur. Bulunan bütün illere ait alan kodu bulunmaktadır. Alan kodları şehirler arası aramalarda kullanılan bir koddur.



60 Nerenin Alan Kodu?



Ülkemizde bulunan illere ait alan kodları bulunur. Ala kodları ile şehirler arası gelen aramalarda aramanın hangi ilden yapıldığı öğrenilebilir. Fakat ülkemizde 60 numaralı alan kodu bulunmamaktadır.



+60 numaralı telefon kodu Güneydoğu Asya’da yer alan Malezya ülkesine aittir. Ülkemizden Malezya'yı aramak için bu ülkenin kodu yani +60 numaralı ülke kodu mutlaka girilmelidir. Bunun yanında alan kodları da girilmelidir. Bu sebeple ilk olarak ülke kodu girilir. Daha sonra aranacak olan yerin alan kodu yazılmalıdır. Son olarak telefon numarası girilerek yurt dışı aramaları gerçekleştirilebilir.