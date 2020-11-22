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22.11.2020 - 00:42 | | İHA

60 yaşındaki koronavirüs hastası polisi alarma geçirdi

Edirne'de koronavirüs testi pozitif sonuçlanınca yerleştirildiği KYK yurdundan kaçan 60 yaşındaki şahıs polisi alarma geçti. Kısa sürede polis tarafından evinde yakalanan şahıs tekrar yurda götürülerek karantinaya alındı.

60 yaşındaki koronavirüs hastası polisi alarma geçirdi

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan korona virüs testi pozitif sonuçlanan 60 yaşındaki R.Ö., Edirne Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. R.Ö.'nün akşam saatlerinde yurttan kaçtığı anlaşılınca polis ekiplerine bilgi verildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde polis ekipleri Edirne sokaklarında R.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde R.Ö.'nün Edirne merkez Barutluk Mahallesi'ndeki evinde olduğu tespit edildi. Korona virüs hastası şahıs polis nezaretinde Edirne Halk Sağlığı ekipleri tarafından Edirne Kız Öğrenci Yurdu'na götürülerek tekrar karantinaya alındı.

Öte yandan karantina tedbirlerini ihlal eden R.Ö. hakkında idari yaptırım uygulanarak adli işlem başlatıldı.

60 yaşındaki koronavirüs hastası polisi alarma geçirdi

Adada'da havadan şırdan ve ciğer servisiAdana’nın Kozan ilçesinde kısıtlamalar şırdan ve ciğer paketçilerini harekete geçirdi. Şırdan kazanlardan tezgaha çıkmadan tükenirken yarım asırdır ciğercilik yapan Fuat Dokuzcu mangalı paket servisi için alevlendirdi. Kozan’da şırdan servisi yapan Murat Mercan uzak mesafelere araç ile şırdan servisi yaparken yakın mesafede drone ile sırdan servisi yaptı.
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