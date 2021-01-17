608 milyon litre yakıtı silmişler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik “Silici” kod adlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı operasyonun Cumhuriyet tarihinin en büyük “akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı” operas-yonu olduğunu belirtti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinasyonunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu iş birliğiyle gerçekleştirildi.



220 şüpheli gözaltında



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce İstanbul merkezli 50 ilde 15 ve 16 Ocak tarihinde düzenlenen operasyonda 220 şüp-heli gözaltına alındı. Operasyonda, 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, bir istasyon teknik destek firması, iki otomasyon yazılım ve bağlı bir şubesi olmak üzere toplam 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımı ile yapılan aramalarda mali belgelere, bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital materyallere el konuldu.



Verileri silmişler



MASAK raporunda akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi.



Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3.6 milyar TL olduğu ve devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi. İçişleri Bakanlığı, “Silici” adı verilen operasyonun Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu olduğunu açıkladı.









Nasıl dolandırdılar?



Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na (KOM) gelen bir ihbar üzerine başlatıldı. Ülke çapındaki yasa dışı faaliyetlerle akaryakıt satış verileri üzerinde silme işlemini yapan örgütün Konya’da faaliyet gösteren ve birlikte hareket eden iki otomasyon şirketinin sahipleri ile çalışanları olduğu, firmaların akaryakıt istasyonlarında oyun görünümlü korsan otomasyon sistemi kurdukları ve yüksek ücretler karşılığında yazılımcılar tarafından verilerin silindiği anlaşıldı. Yürütülen soruşturma ve düzenlenen operasyonlarla otomasyona müdahaleli satış yöntemi de deşifre edildi. Buna göre dağıtıcı firmadan yüklenen tankerdeki akaryakıt A istasyonuna fatura edildi ancak B istasyonuna gönderildi. A istasyonunca, fatura edilen ancak fiziken gelmeyen akaryakıt vergi oranı üzerine komisyon eklenerek kum ocağı, nakliye, asfalt firmalarına “istasyon dış satışı” şeklinde satılmış gösterildi. Bu firmalar akaryakıtı satın almış gibi yaparak faturayı gider gösterdi ve yüzde 18’lik vergi dilimi üzerinden devleti zarara uğrattı. B istasyonuna faturasız olarak gönderilen akaryakıt ise otomasyon sistemine müdahale edilerek sistemden silindi. B istas-yonu faturasız akaryakıtı son kullanıcılara sattı.