61/1-A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N Trafik Ceza Kodları Nedir? Cezaları Ne Kadardır? (2021)

Mevcut uygulaması devam eden trafik cezaları için her yıl farklı oranlarda zam uygulanmaktadır. Bu zam oranları ve 2020 yılı için geçerli yeni para cezaları ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmektedir.



61/1-a-b-c-d-e-f-g-h-ı-j-k-l-m-n Trafik Ceza Kodları Nedir?



Araçların hatalı park edilmesi durumunda göz önüne alınacak kriterler ilgili trafik kanununun 61/1-a-b-c-d-e-f-g-h-ı-j-k-l-m-n maddelerinde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Bu kapsamda hatalı park edilen araçlar, yetkililer tarafından otoparka çekilmekte ve sürücüye idari para cezası yazılmaktadır.



61/1-a-b-c-d-e-f-g-h-ı-j-k-l-m-n Trafik Cezaları Ne Kadardır? (2020)



Hatalı park edilen araç plakalarına 2020 yılı itibariyle 144 Türk Lirası tutarında ceza yazılmaktadır. Bu ceza, erken ödendiği takdirde ise %25 oranında indirim uygulanarak 108 Türk Lirası tutarına indirilmektedir. Aracın otoparka çekilmesi durumunda da trafik vakfına 160,05 TL değerinde araç çekme ücreti ödenmektedir.