61 Nerenin Plakası? Trabzon İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Türkiye’nin 81 iline ait 81 plaka kodu bulunuyor. Plaka kodları ilçelere göre de farklılık gösterip her ilçeye özel harf aralıkları bulunuyor. Araçların her biri kişisel Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gibi plaka kodlarına bağlıdır. Plaka kodu araçların nereye ait olduğunu belirler.

61 Nerenin Plakası?

61 Türkiye’nin Trabzon iline ait olan plaka kodudur. Trabzon ilinde plaka kodu olarak 61 numara kullanılır.

Trabzon İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

AC > AZ 001 – 999 Merkez

DA > DZ 001 – 999 Merkez

D 0001 – 9999 Merkez

EA > EZ 001 – 999 Merkez

FA > FZ 001 – 999 Of

G 9001 – 9100 / 9101 -9200 Maçka

HA > HZ 001 – 999 Vakfıkebir

K 0001 – 5000 Merkez

K 5001 – 5300 Beşikdüzü

K 5301 – 5700 Vakfıkebir

K 5701 – 6200 Akçaabat

K 6201 – 6500 Arsin

K 6501 – 6800 Araklı

MA > MZ 001 – 999 Araklı

NA >NZ 001 – 999 Beşikdüzü

T 0001 - 0110 Ortahisar

M 7601 – 7800 Köprübaşı

G 9001 > 9200 Sürmene

G 9201 > 9400 Düzköy

UA > UZ 001 – 999 Düzköy

T 0001 > 0110 Ortahisar