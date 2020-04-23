62 Nerenin Plakası? Tunceli İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Her ilin plaka kodları birbirinden farklıdır. Bunun dışında plaka harf grupları bulunmaktadır. Plaka harf grupları ise araçların o ilin hangi ilçesine kayıtlı olduğunu göstermektedir. 62 numaralı plaka kodu ise Tunceli iline aittir.

62 Nerenin Plakası?

62 numaralı plaka kodu Ülkemizde Doğu Anadolu'da bulunan Tunceli iline aittir. Aracın plakasında yer alan plaka kodu 62 olması durumunda bu aracın Tunceli iline kayıtlı olduğu bilinmektedir. Ayrıca plaka harf gruplarına göre de Tunceli ilinin hangi ilçesine kayıtlı olduğu da öğrenilebilir.

Tunceli İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Tunceli'de birçok ilçe bulunmaktadır. Tunceli'ye kayıtlı olan 62 plaka kodlu araçlar bu ilin bazı ilçelerine kayıtlıdır. Hangi ilçelere kayıtlı oldukları ise plaka harf gruplarından belirlenebilir. Tunceli Merkez ve Pertek İlçesi plaka harf gruplarına göre plakaların hangi ilçeye kayıtlı oldukları aşağıda belirtilmiştir.

62 A 0001-62 A 9999 Tunceli Merkez İlçesi

62 M 0001-62 M 9999 Tunceli Merkez İlçesi

62 AC 001-62 AF 999 Tunceli Merkez İlçesi

62 T 0001-62 T 9999 Tunceli Merkez İlçesi

62 AH 001-62 AK 999 Pertek İlçesi





