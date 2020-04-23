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23.04.2020 - 18:16 |

62 Nerenin Plakası? Tunceli İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Plaka kodları araçların hangi şehre kayıtlı olduklarını göstermektedir. Plaka kodları plakaların ilk iki haneli numaralarıdır. 62 numaralı plaka kodu da bunlardan birisidir. Peki 62 nerenin plakası? Tunceli ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? İşte, detaylar.

62 Nerenin Plakası? Tunceli İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Her ilin plaka kodları birbirinden farklıdır. Bunun dışında plaka harf grupları bulunmaktadır. Plaka harf grupları ise araçların o ilin hangi ilçesine kayıtlı olduğunu göstermektedir. 62 numaralı plaka kodu ise Tunceli iline aittir.

 62 Nerenin Plakası?

 62 numaralı plaka kodu Ülkemizde Doğu Anadolu'da bulunan Tunceli iline aittir. Aracın plakasında yer alan plaka kodu 62 olması durumunda bu aracın Tunceli iline kayıtlı olduğu bilinmektedir. Ayrıca plaka harf gruplarına göre de Tunceli ilinin hangi ilçesine kayıtlı olduğu da öğrenilebilir. 

 Tunceli İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri 

 Tunceli'de birçok ilçe bulunmaktadır. Tunceli'ye kayıtlı olan 62 plaka kodlu araçlar bu ilin bazı ilçelerine kayıtlıdır. Hangi ilçelere kayıtlı oldukları ise plaka harf gruplarından belirlenebilir. Tunceli Merkez ve Pertek İlçesi plaka harf gruplarına göre plakaların hangi ilçeye kayıtlı oldukları aşağıda belirtilmiştir.

 62 A 0001-62 A 9999 Tunceli Merkez İlçesi

 62 M 0001-62 M 9999 Tunceli Merkez İlçesi

 62 AC 001-62 AF 999 Tunceli Merkez İlçesi

 62 T 0001-62 T 9999 Tunceli Merkez İlçesi

 62 AH 001-62 AK 999 Pertek İlçesi



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