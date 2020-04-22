62 Nerenin Telefon Kodu? +62 Hangi Ülkeye Ait?

Alan kodu, ülkelerin telefonla iletişimi için gerekli olan rakamlardır. İnsanlar, farklı bir ülkenin telefonunu çevirmeden önce numaranın başına alan kodunu yazar. Şehirler ve ülkelerin beşeri özelliklerine göre gruplandırılan alan kodu zaman içinde değişmez.



62 Nerenin Alan Kodu?



+62 Endonezya'nın alan kodudur. Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya Cumhuriyeti'nde, yaklaşık bin kalıcı yerleşik ada bulunur. Bu adalarda yaşayan 203 milyon insan vardır. Kendi dilleri ve lehçeleri olan iki ila üç yüz etnik grup, adalara dağılmıştır. Endonezya ulusal kültürünün doğası, Hindistan'ın kültürüne benzemektedir.



Endonezya kültürü çok yüksek, eski toplumlara ve etnik gruplar arası ilişkilere dayanır. Yirminci yüzyılda milliyetçiliğe yönelen bu ulus, kurumlarının çoğunu oluşturan Avrupa emperyalizmine karşı mücadele etmiştir. Ulusal kültür şehirlerde görülür, ancak kültürün bazı yönleri kırsal kesime de ulaşır. Endonezya'nın sınırları, yirminci yüzyılın başında tamamen oluşmuş olan Hollanda Doğu Hint Adaları'nın sınırlarıdır. Endonezya kültürü, halkının çoğunun paylaştığı tarihsel köklere, kurumlara, geleneklere, değerlere ve inançlara sahiptir.