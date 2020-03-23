MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 62 yaşındaki balıkçı denizde ölü bulundu!
ABONE OL
23.03.2020 - 17:34 | | DHA

62 yaşındaki balıkçı denizde ölü bulundu!

İstanbul Fatih, Yenikapı açıklarında 62 yaşındaki balıkçı, teknesinin bağlı olduğu iskelede denizde ölü bulundu. Polis, balıkçının ölüm nedeni hakkında soruşturma başlattı.

62 yaşındaki balıkçı denizde ölü bulundu!

Yenikapı açıklarında teknelerine gelen balıkçılar, denizde hareketsiz şekilde yatan birini gördü. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Denizdeki kişi, polis tarafından karaya çıkarıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız bedenin 62 yaşındaki Emin Sever'e ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.

"40 YILDIR BALIKÇILIK YAPIYOR"

Emin Sever'in arkadaşı Ahmet Yavuz "Bizim arkadaşlarla beraber bulduk. Tanıyoruz bizim balıkçı arkadaşımız. Kendisi teknede yaşıyordu. Normalde evi de var ama eşinden ayrıldığı için teknede yaşıyordu. Akşam saat 24.00'a kadar buradaydık zaten balıkçı olarak. Sonra herkes evlerine ayrıldı o da teknesine geçti. Arkadaşlarla burada çay içerken arkadaşımızın biri gördü. 40 yıldan fazladır balıkçılık yapıyor. Eski balıkçılardandı." dedi.

 

14 günlük ev karantinasını ihlal eden şahıs, aracı ile gezerken yakalandı!Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, yurt dışından geldiği için koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün evinde karantinada kalması gereken bir kişi, dışarı çıktığını gören komşularının haber vermesi üzerine polis tarafından yakalanarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

62 yaşındaki balıkçı denizde ölü bulundu!

62 yaşındaki balıkçı denizde ölü bulundu!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Sıradaki Haber