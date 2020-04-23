63 Nerenin Plakası? Şanlıurfa İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bulunan her ilin birbirinden farklı plaka kodları bulunmaktadır. Plaka kodları araçların plakalarının ilk iki hanelerinde yer alır ve araçların hangi şehre kayıtlı olduklarını gösterir. Peki 63 nerenin plakası? Şanlıurfa ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Plaka kodları araçların hangi şehre kayıtlı olduklarını gösterir. Plakada yer olan harf grupları ise o şehrin hani ilçeye kayıtlı olduğunu göstermektedir. 63 numaralı plaka kodu da bunlardan birisidir. 63 numaralı plaka kodu Şanlıurfa iline aittir.
63 Nerenin Plakası?
Ülkemizde yer alan plaka kodlarından birisi de 63 numaralı koddur. 63 numaralı plaka kodu Şanlıurfa iline aittir. Aracın plakasında yer alan plaka kodu 63 olması durumunda o aracın Şanlıurfa iline ait olduğu bilinir.
Şanlıurfa İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri
- 63 A 0001-63 A 5000
- 63 B 0001-63 B 5000
- 63 AC 001-63 AZ 999
- 63 D 0001-63 D 9999
- 63 DA 001-63 DA 999
- 63 KA 001-63 KZ 999
- 63 MA 001-63 MB 999
- 63 MZ 001-63 MZ 999
- 63 PA 001-63 PA 999
- 63 T 0001-63 T 2500
- 63 VA 001-63 VZ 999
Siverek İlçesi Plaka Harf Grupları:
63 D 0500-63 D 599
63 EA 001-63 EZ 999
63 T 3001-63 T 3500
Suruç İlçesi Plaka Harf Grupları:
63 FA 001-63 FZ 999
63 T 3501-63 T 4000
Viranşehir İlçesi Plaka Harf Grupları
63 HA 001-63 HZ 999
Birecik İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 63 LA 001-63 LZ 999
Akçakale İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 63 NA 001-63 NZ 999
Hilvan İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 63 RA 001-63 RZ 999
Ceylanpınar İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 63 SA 001-63 SZ 999
Harran İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 63 TA 001-63 TC 999
Bozova İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 63 UA 001-63 UB 999