63 Nerenin Plakası? Şanlıurfa İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Plaka kodları araçların hangi şehre kayıtlı olduklarını gösterir. Plakada yer olan harf grupları ise o şehrin hani ilçeye kayıtlı olduğunu göstermektedir. 63 numaralı plaka kodu da bunlardan birisidir. 63 numaralı plaka kodu Şanlıurfa iline aittir.

63 Nerenin Plakası?

Ülkemizde yer alan plaka kodlarından birisi de 63 numaralı koddur. 63 numaralı plaka kodu Şanlıurfa iline aittir. Aracın plakasında yer alan plaka kodu 63 olması durumunda o aracın Şanlıurfa iline ait olduğu bilinir.

Şanlıurfa İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

- 63 A 0001-63 A 5000

- 63 B 0001-63 B 5000

- 63 AC 001-63 AZ 999

- 63 D 0001-63 D 9999

- 63 DA 001-63 DA 999

- 63 KA 001-63 KZ 999

- 63 MA 001-63 MB 999

- 63 MZ 001-63 MZ 999

- 63 PA 001-63 PA 999

- 63 T 0001-63 T 2500

- 63 VA 001-63 VZ 999

Siverek İlçesi Plaka Harf Grupları:

63 D 0500-63 D 599

63 EA 001-63 EZ 999

63 T 3001-63 T 3500

Suruç İlçesi Plaka Harf Grupları:

63 FA 001-63 FZ 999

63 T 3501-63 T 4000

Viranşehir İlçesi Plaka Harf Grupları

63 HA 001-63 HZ 999

Birecik İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 63 LA 001-63 LZ 999

Akçakale İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 63 NA 001-63 NZ 999

Hilvan İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 63 RA 001-63 RZ 999

Ceylanpınar İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 63 SA 001-63 SZ 999

Harran İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 63 TA 001-63 TC 999

Bozova İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 63 UA 001-63 UB 999