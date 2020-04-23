MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 63 Nerenin Plakası? Şanlıurfa İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
ABONE OL
23.04.2020 - 18:17 |

63 Nerenin Plakası? Şanlıurfa İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bulunan her ilin birbirinden farklı plaka kodları bulunmaktadır. Plaka kodları araçların plakalarının ilk iki hanelerinde yer alır ve araçların hangi şehre kayıtlı olduklarını gösterir. Peki 63 nerenin plakası? Şanlıurfa ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

63 Nerenin Plakası? Şanlıurfa İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Plaka kodları araçların hangi şehre kayıtlı olduklarını gösterir. Plakada yer olan harf grupları ise o şehrin hani ilçeye kayıtlı olduğunu göstermektedir. 63 numaralı plaka kodu da bunlardan birisidir. 63 numaralı plaka kodu Şanlıurfa iline aittir.

 63 Nerenin Plakası?

 Ülkemizde yer alan plaka kodlarından birisi de 63 numaralı koddur. 63 numaralı plaka kodu Şanlıurfa iline aittir. Aracın plakasında yer alan plaka kodu 63 olması durumunda o aracın Şanlıurfa iline ait olduğu bilinir.

 Şanlıurfa İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri 

 - 63 A 0001-63 A 5000

 - 63 B 0001-63 B 5000

 - 63 AC 001-63 AZ 999

 - 63 D 0001-63 D 9999

 - 63 DA 001-63 DA 999

 - 63 KA 001-63 KZ 999

 - 63 MA 001-63 MB 999

 - 63 MZ 001-63 MZ 999

 - 63 PA 001-63 PA 999

 - 63 T 0001-63 T 2500

 - 63 VA 001-63 VZ 999

 Siverek İlçesi Plaka Harf Grupları:

 63 D 0500-63 D 599

 63 EA 001-63 EZ 999

 63 T 3001-63 T 3500

 Suruç İlçesi Plaka Harf Grupları:

 63 FA 001-63 FZ 999

 63 T 3501-63 T 4000

 Viranşehir İlçesi Plaka Harf Grupları

 63 HA 001-63 HZ 999

 Birecik İlçesi Plaka Harf Grupları:

 - 63 LA 001-63 LZ 999

 Akçakale İlçesi Plaka Harf Grupları:

 - 63 NA 001-63 NZ 999

 Hilvan İlçesi Plaka Harf Grupları:

 - 63 RA 001-63 RZ 999

 Ceylanpınar İlçesi Plaka Harf Grupları:

 - 63 SA 001-63 SZ 999

 Harran İlçesi Plaka Harf Grupları:

 - 63 TA 001-63 TC 999

 Bozova İlçesi Plaka Harf Grupları:

 - 63 UA 001-63 UB 999

Sağlık Bakanı Koca'dan 'küçük bilim kurulu' toplantısı paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan kutlaması için paylaştığı video ilgi çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait! 16.00'da İstanbul'a geldi

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait! 16.00'da İstanbul'a geldi

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

Burjuva Ne Demek? Tdk'ya Göre Burjuvalık Ve Burjuvazi Ne Anlama Gelir?

Burjuva Ne Demek? Tdk'ya Göre Burjuvalık Ve Burjuvazi Ne Anlama Gelir?

Sıradaki Haber