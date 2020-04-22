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22.04.2020 - 21:30 |

63 Nerenin Telefon Kodu? +63 Hangi Ülkeye Ait?

Dünya üzerinde birçok ülke bulunur. Bu ülkelerin ise birer telefon kodları bulunmaktadır. Yurt dışı aramalarda bu telefon kodları aranan kişilerde gözükür. Böylece yabancı numaralı aramaların nereden arandığını öğrenmek mümkündür. 63 nerenin telefon kodu? +63 hangi ülkeye ait. Bu konuyu detayları ile derledik.

63 Nerenin Telefon Kodu? +63 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Bazı ülke kodları ülkemizde alan kodları olabilir. Bazı illerin bir tane alan kodu olurken bazı illerin birden fazla alan kodu olabilir.

63 Nerenin Alan Kodu?

Dünyadaki tüm ülkelerin telefon kodları bulunur. Bu telefon kodlarından birisi de 63 numaralı telefon kodudur. 63 numaralı telefon kodu Filipinler ülkesine ait bir telefon kodudur. Filipinler ülkesi Güneydoğu Asya’da yer alan bir ülkedir. Bütün ülkelerin telefon kodunu bilmek zordur. Fakat bu kodları öğrenmek mümkündür.

+63 numaralı ülke kodu Güneydoğu Asya’da yer alan Filipinler ülkesine ait bir koddur. Yurt dışından gelen aramalarda telefon numarasının önünde +63 numaralı kod bulunuyor ise bu arama Filipinler ülkesinden yapılıyor demektir. Bunun dışında yurt dışı aramalarda alan kodu da yer almaktadır. Alan kodu ülke kodundan sonra yer alır. Böylece yurt dışından gelen aramalarda ilk olarak ülke kodu yer alır. Ardından alan kodu bulunmaktadır. Son olarak ise telefon numarası yazılır.

 

 

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