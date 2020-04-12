64 milyon kişi evine kapandı

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan ettiği 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta meydanlar, caddeler sokaklar sessizliğe gömüldü. Nüfusun yaklaşık yüzde 78’ine denk gelen yaklaşık 64 milyon kişi evinden çıkamazken kurallara uymayanlar cezalandırıldı. Birçok kentte fırınlar sabah erken saatlerden itibaren mahalle aralarında satışlarla vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Mesaileri nedeniyle sokakta kalanlara da ekipler yardımcı oldu. Zorunlu karantinanın ilk günü yurt genelinde sakin geçti.

İzmirlilerin yasağa uyduğu gözlendi. Şehrin en işlek noktaları Karşıyaka, Bayraklı ve Konak ilçelerindeki yollar boş kaldı. Duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlardan büyük bir çoğunluğu sağlık personeli olduğunu ve gece vardiyasından çıktıklarını belirtti. Polis ekipleri ise cadde ve sokaklara çıkan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda sık sık uyardı.

Eskişehir’de, sokaklar boşaldı. Vatandaşlar evlerinden çıkmazken, tramvay seferleri de durduruldu. Büyükşehir Belediyesi, sokak aralarında su ve ekmek satışına başladı.

Bursa Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Acemler Kavşağı sessizliğe büründü. İnegöl ilçesinde yasağı ihlal eden, polisin uyarısına rağmen evine dönmeyen Süleyman H. (50) 3 bin 186 TL para cezası uygulanarak adliyeye sevk edildi.

Kocaeli’de sessizlik hakim olurken her gün on binlerce aracın geçiş yaptığı D-100 Karayolu’nda da çok az sayıda araç görüldü.

Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentten biri olan Zonguldak’ta cadde ve sokaklar ile yollar boş kaldı.

Tekirdağ’da fırınlar sabahın erken saatlerinden itibaren ekmek üretimine başladı. Çorlu’da sabah işe giden sağlıkçıların yardımına polis ekipleri yetişti.