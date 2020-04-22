64 Nerenin Telefon Kodu? +64 Hangi Ülkeye Ait?

Yeni Zelanda, Güney Pasifik Adaları arasında bulunan bir ülkedir. Birçok adanın birleşimi ile oluşan Yeni Zelanda, Avusturalya'nın doğusunda ter almaktadır.

64 Nerenin Alan Kodu?

64 alan kodu ile telefonla iletişimin sağlandığı Yeni Zelanda'nın adı orijinal olarak uzun beyaz bulutun ülkesi anlamına geliyor. Ülke, bir ada ülkesi olduğu için kendine has birçok özelliği ile meşhurdur.

Manuka balı, sadece Yeni Zelanda'da yetişen çok özel bir ağaç olan Manuka ağacının çiçeklerini toplayan arılar tarafından üretilir.

Dünya üzerindeki ortalama 29 milyon koyun 5 milyonuna yakını bu ülkede bulunur. Yeni Zelanda'da 10'dan fazla şarap bölgesi bulunmaktadır. Her bölge, farklı topraklara ve iklim koşullarına sahiptir ve bu da tadımcıların örneklemesi için çeşitli Yeni Zelanda şaraplarının oluşturulmasına yardımcı olur.