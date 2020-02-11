645 yerleÅŸim birimine ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor!

Kentte aralÄ±klarla devam eden kar ve tipi, hayatÄ± olumsuz etkiliyor,Â ulaÅŸÄ±mda aksamalara neden oluyor.

Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kent merkezi veÂ ilÃ§elerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 294 yerleÅŸim birimine ulaÅŸÄ±mÂ saÄŸlanamÄ±yor.

SÃ¶z konusu yollarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ten ekipler,Â yaÅŸanabilecek olumsuzluklarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi amacÄ±yla araÃ§ ve yaya trafiÄŸininÂ yoÄŸun olduÄŸu bÃ¶lgelerde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

MUÅžÂ

Ä°l Ã–zel Ä°daresi Yol ve UlaÅŸÄ±m Hizmetleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nihat RenÃ§ber, kar veÂ tipi nedeniyle 125 kÃ¶y yolunun ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

MuÅŸ Belediyesi ekipleri de olasÄ± kazalarÄ± Ã¶nlemek amacÄ±ylaÂ kaldÄ±rÄ±mlarda ve ana caddelerde biriken karlarÄ± temizledi.

Ã–te yandan MuÅŸ-Bitlis kara yolunda, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, kar ve sis nedeniyleÂ ilerlemekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekiyor.Â Â Â

BÄ°TLÄ°S

Ä°l Ã–zel Ä°daresi Yol ve UlaÅŸÄ±m Hizmetleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ãœmit Kurtkan, kar veÂ tipiden dolayÄ± il merkezi ve ilÃ§elerde, 153 yerleÅŸim biriminin yolununÂ kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kardan kapanan kÃ¶y yollarÄ±nÄ±n ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devamÂ ettiÄŸiniÂ belirten Kurtkan, acil durumlar iÃ§in ekiplerin hazÄ±r bekletildiÄŸiniÂ aktardÄ±.

Belediye ve kara yollarÄ± ekipleri, ulaÅŸÄ±mda aksama yaÅŸanmamasÄ± iÃ§inÂ kar temizleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

HAKKARÄ°

Hakkari kent merkezi ile ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 17 kÃ¶y ve 56 mezra yolunaÂ kar, tipi ve Ã§Ä±ÄŸ nedeniyle ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor.Â

Ä°l Ã–zel Ä°daresi karla mÃ¼cadele ekipleri, yollarÄ±n ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ±Â iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

METEOROLOJÄ°DEN Ã‡IÄž VE BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji 14. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bÃ¶lgeÂ genelinde hava parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayÄ± ile pus, yer yer sisÂ hadisesi bekleniyor.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸim beklenmeyen bÃ¶lgede rÃ¼zgar,Â gÃ¼neyli yÃ¶nlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli ÅŸeklinde esecek.

Ä°l merkezleri iÃ§in gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n ise sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±ndaÂ olmak Ã¼zere Bitlis'te 9, Hakkari'de 8, MuÅŸ'ta 6 ve Van'da 5 derece olmasÄ±Â Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

BÃ¶lge genelinde kuvvetli rÃ¼zgar, buzlanma, don ve yÃ¼ksek kesimlerdeÂ Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi beklendiÄŸinden muhtemel olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli olunmasÄ±Â istendi.

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