65-69 yaş grubuna ilk doz aşı başladı

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen “Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi”ne göre, 13 Ocak’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kurul üyelerinin aşılanmasını takiben 14 Ocak’ta ülke genelinde aşılama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, dünden itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşleri sisteme tanımlandı. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş gruplarına 28 gün sonra ikinci doz aşıları yapılacak.

‘Herkes olmalı’

Ankara Şehir Hastanesi’ne eşiyle gelen 71 yaşındaki Hakkı Ekin, birinci doz aşılarını yaptırmaktan mutluluk duyduklarını anlatarak, “Aşı olmak için randevumu rahatlıkla aldım. Herkesin aşı olması gerekiyor. Bunun yararlı olacağı inancındayım, o yüzden yaptırdım. Şu anda yan etkisini hiç hissetmiyorum” dedi. 70 yaşındaki Ömer Şimşir ise kendisi ve ailesinin sağlığını korumak için CoronaVac’ın ilk dozunu vurulduğunu belirterek, “Bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Ülkemiz bir an önce bu musibetten kurtulsun” ifadelerini kullandı.

Toplam 3 milyon 607 bin kişi oldu

Sağlık Bakanlığı, günlük aşılama verilerinin yer aldığı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’nu güncelledi. Platforma ikinci doz aşısını olanların sayısı da eklendi. Bu kapsamda toplam yapılan aşı sayısı 3 milyon 607 bin 198, birinci doz uygulanan kişi sayısı 3 milyon 185 bin 990 ve ikinci doz uygulanan kişi sayısı 421 bin 208 olarak kayıtlara geçti.