65 Nerenin Plakası? Van İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde bulunan illere ait birbirinden farklı plaka kodları bulunur. 65 numaralı plaka ise Van iline aittir. Van ilinde bulunan plaka kodları ise Van ilinin bazı ilçelerine aittir.

65 Nerenin Plakası?

65 numaralı plaka ülkemizin doğusunda yer alan Van iline aittir. Araçların arkasında bulunan plaka kodları 65 ise bu aracın Van iline kayıtlı olduğu bilinir.

Van İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?

Van Merkez Plaka Harf Grupları:

- 65 AC 001-65 AZ 999

- 65 EA 001-65 EZ 999

- 65 E 0001-65 E 0030

​​​​​​​- 65 M 0001-65 M 0999

​​​​​​​- 65 T 0001-65 T 2999

​​​​​​​- 65 AB 001-65 AZ 999

​​​​​​​- 65 S 0001-65 S 0300

​​​​​​​- 65 NA 001-65 NZ 999

​​​​​​​- 65 N 0001-65 N 0250

Erciş İlçesi Plaka Harf Grupları:

​​​​​​​- 65 DA 001-65 DZ 999

​​​​​​​- 65 M 2000-65 M 2500

​​​​​​​- 65 T 5000-65 T 5999

Gevaş İlçesi Plaka Harf Grupları:

​​​​​​​- 65 FA 001-65 FZ 999

​​​​​​​- 65 T 4000-65 T 4999

​​​​​​​- 65 Y 3500-65 Y 4999

Özalp İlçesi Plaka Harf Grupları:

​​​​​​​- 65 HA 001-65 HZ 999

Başkale İlçesi Plaka Harf Grupları:

​​​​​​​- 65 KA 001-65 KZ 999

Muradiye İlçesi Plaka Harf Grupları:

​​​​​​​- 65 LA 001-65 LZ 999

​​​​​​​- 65 T 3000-65 T 3999

Gürpınar İlçesi Plaka Harf Grupları:

​​​​​​​- 65 T 2000-65 T 2015

Edremit İlçesi Plaka Harf Grupları:

​​​​​​​- 65 T 3000-65 T 3020