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23.04.2020 - 18:21 |

65 Nerenin Plakası? Van İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bütün illere ait plaka kodları bulunur Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 65 numaralı plaka kodudur. Peki 65 nerenin plakası? Van ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

65 Nerenin Plakası? Van İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde bulunan illere ait birbirinden farklı plaka kodları bulunur. 65 numaralı plaka ise Van iline aittir. Van ilinde bulunan plaka kodları ise Van ilinin bazı ilçelerine aittir.

 65 Nerenin Plakası?

 65 numaralı plaka ülkemizin doğusunda yer alan Van iline aittir. Araçların arkasında bulunan plaka kodları 65 ise bu aracın Van iline kayıtlı olduğu bilinir.

 Van İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?

 Van Merkez Plaka Harf Grupları:

 - 65 AC 001-65 AZ 999

 - 65 EA 001-65 EZ 999

 - 65 E 0001-65 E 0030

 ​​​​​​​- 65 M 0001-65 M 0999

 ​​​​​​​- 65 T 0001-65 T 2999

 ​​​​​​​- 65 AB 001-65 AZ 999

 ​​​​​​​- 65 S 0001-65 S 0300

 ​​​​​​​- 65 NA 001-65 NZ 999

 ​​​​​​​- 65 N 0001-65 N 0250

 Erciş İlçesi Plaka Harf Grupları:

 ​​​​​​​- 65 DA 001-65 DZ 999

 ​​​​​​​- 65 M 2000-65 M 2500

 ​​​​​​​- 65 T 5000-65 T 5999

 Gevaş İlçesi Plaka Harf Grupları:

 ​​​​​​​- 65 FA 001-65 FZ 999

 ​​​​​​​- 65 T 4000-65 T 4999

 ​​​​​​​- 65 Y 3500-65 Y 4999

 Özalp İlçesi Plaka Harf Grupları:

 ​​​​​​​- 65 HA 001-65 HZ 999

 Başkale İlçesi Plaka Harf Grupları:

 ​​​​​​​- 65 KA 001-65 KZ 999

 Muradiye İlçesi Plaka Harf Grupları:

 ​​​​​​​- 65 LA 001-65 LZ 999

 ​​​​​​​- 65 T 3000-65 T 3999

 Gürpınar İlçesi Plaka Harf Grupları:

 ​​​​​​​- 65 T 2000-65 T 2015

 Edremit İlçesi Plaka Harf Grupları:

 ​​​​​​​- 65 T 3000-65 T 3020

 

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