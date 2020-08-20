65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanıyor? 65 yaş üstü için kısıtlama getirilen iller hangileri?

Korona virüs vaka sayılarının son dönemde artmasının ardından 65 yaş üstü için birtakım kısıtlamalar getirildi. İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan kararlar doğrultusunda bazı illerde 65 yaş üstü için kalabalık olan pazar yerleri AVM'ler, Toplu taşıma araçları gibi riskin yüksek olduğu birçok yere giriş çıkışlar ya yasaklandı ya da saat sınırlaması getirildi. Peki hangi illerde sokağa çıkma yasağı ve kısıtlama getirildi? Kısıtlama getirilen iller hangileri?

65 YAŞ ÜSTÜ YASAK GETİRİLEN İLLER HANGİLERİ?

KONYA

Konya'da 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların pazar yeri, alışveriş merkezi ile piknik alanı gibi kalabalık ortamlarda bulunmamalarına ve toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına karar verildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de, 20 Ağustos'tan itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kartları 10.00-17.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında kullanıma açık, bu saat aralıkları dışında ise kullanıma kapalı olacak.

İZMİR

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları hakkındaki genelgesi doğrultusunda bazı kararlar aldığı belirtildi. Buna göre 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik tedbirler şöyle sıralandı:

"Kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerini kullanmaları, alışverişlerini kalabalığın yoğunlaşmadığı sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına, düğün törenlerine gelin ve damadın anne, baba, büyükanne ve büyükbaba gibi birinci derece yakını olan 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmasına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamasına, taziye ziyaretlerine vefat edenin anne, baba, büyükanne, büyükbaba gibi birinci derece yakınlarının sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek katılmalarına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamalarına, asker uğurlama törenlerine katılmamalarına, mesai saatleri nedeniyle toplu taşıma araçlarında oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri için toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanmalarına oy birliğiyle karar verildi."

BOLU

Bolu'da Kovid-19'la mücadele kapsamında, özellikle il dışından en çok ziyaretçinin geldiği Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerin Hayat Eve Sığar "HES" uygulaması ile yapılması kararlaştırıldı. İlde, sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye gibi etkinlikler 2 saatle sınırlandırılarak yemek ikramı yasaklandı, 65 yaş üstü vatandaşların, toplu ulaşım araçlarını kullanmaları, sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı ve pazar yerlerine gitmeleri kısıtlandı. Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi, çekirdek ve dondurma gibi gıdaların tüketilmesine kısıt getirildi.

ORDU

Ordu'da düğün, kına, nişan, mevlit, sünnet merasimi, cenaze, taziye gibi toplu etkinliklere kendisinin veya eşinin yakın akrabaları hariç 65 yaş ve üzeri vatandaşların davet ve kabul edilmemesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanması kararı verildi.

MUŞ

Muş'ta, 65 yaş ve üzeri vatandaşların düğün, nişan, sünnet, mevlit, pazar yeri, market ve alışveriş merkezlerinde bulunmaları yasaklandı

HATAY

Hatay Valiliği de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğün ve taziyelere kısıtlama getirdi.

MALATYA

Malatya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi. İl genelinde 24 Ağustos Pazartesi gününden başlayacak şekilde mesai saatleri sabah 09.00­ - 12.30, öğlen 13.00 -17.30 olarak uygulanacak.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da il genelinde yapılacak nişan, düğün ve benzeri merasimler 3 saat ile sınırlandırıldı.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulmasının daha kolay olması amacıyla okul bahçeleri, düğünler için kullanılabilecek.

OSMANİYE

Osmaniye'de, gündüz sokak ve köy düğünlerinin en fazla 3 saatte, akşam sokak ve köy düğünlerinin ise en fazla 2 saatte sonlandırılmasına, bu düğünlerde toplu yemek verilmesinin sınırlandırılmasına ve mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesine karar verildi.

NİĞDE

Niğde'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, vatandaşların yoğun olduğu caddelerde gezerek yiyecek ve içecek tüketilmesi, sigara içilmesi yasaklandı

HAKKARİ

Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklere 15 gün süreyle yasak getirildi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sokak düğünlerinin süresi 3 saat olarak belirlendi. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu 16.00 - 18.00 saatlerinde kullanması, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi, her türlü sosyal faaliyetlere, topluca bulunulan alanlara girmeleri kısıtlandı.

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KIRIKKALE

Kırıkkale'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla toplu etkinliklere katılması kısıtlandı. Söz konusu vatandaşlar sadece 1. derece yakın akrabalarının etkinliklerine genel kurallara uyarak katılabilecek.

GİRESUN

Giresun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilere yönelik bazı kısıtlamalar getirildi. Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince Kovid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşların acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıklarının belirlendiği vurgulandı.