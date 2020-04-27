65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, 3 saat izin mi geliyor? 65 yaş üstü maaşını asıl alacak?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı gündemde araştırılıyor. Corona virüs nedeniyle çeşitli tedbir alındı. Bilim Kurulu'nun önerisiyle 65 yaş ütü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Gündemde ise 65 yaş üstü vatandaşlar için hafta sonları 3 saatlik izin verileceği yer alıyor. Peki 65 yaş üstü vatandaşlara 3 saat izin mi verilecek, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

3 SAATLİK İZİN Mİ GELİYOR?

AK Parti MYK toplantısında, koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü nüfusa getirilen sokağa çıkma yasağında esnetmeye gidilmesi gündeme getirildi. Bir ayı aşkın süredir evlerinden çıkamayan bu yaş grubunun yaşadığı ruhi sıkıntıyı azaltmak amacıyla neler yapılabileceğinin konuşulduğu toplantıda hafta sonları “şartlı” izin verilmesi alternatifi görüşüldü. Bu çerçevede hafta sonlarında, 65 yaş üstü vatandaşların 3 saat süreyle maske takarak sokağa çıkabilmesi planlanıyor. Konunun Bilim Kurulu ve kabine toplantılarında değerlendirilebileceği belirtilirken, nihai karar için önümüzdeki süreçteki Kovid-19 ile ilgili veri tablolarına bakılacağı kaydediliyor.

Cihat Aslan ve Gökhan Kam'ın haberine göre; Salgın nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır evden çıkmayan 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar için 3 saatlik sokağa çıkma serbestisi gündemde. 65 yaş üstü ünlü isimler de bu öneriyi, “Biraz olsun nefes aldıracaktır. Çünkü güneş ışığı, psikolojik ve fiziksel olarak çok önemli ve gerekli” sözleriyle destekledi.

Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü vatandaşlara 21 Mart’tan itibaren sokağa çıkma yasağı getirdi. Kararın ardından evden çıkmayan yaşlıların psikolojileri olumsuz etkilendi, hareketsizlik bazı yan etkilere neden oldu. Buna çare olması için sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde yaşlı vatandaşlara 3 saatlik dışarı çıkış hakkı tanınması bekleniyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının biteceği tarih ile ilgili kesin bir açıkla bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberimizde yer alacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR MAAŞLARINI NASIL ALACAKLAR?

65 yaş ve üstü vatandaşlar emekli aylıklarını evden alabilecekler. Evden emekli maaşı almak için vatandaşlar taleplerini,112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletebilecekler.