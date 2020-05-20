65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?

65 yaş üstü vatandaşlar geçen pazar saat 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıktılar. Corona virüs mücadelesinin devam ettiği bu günlerde haftada bir bu uygulama devam edecek. Sıranın kendilerine gelmesini isteyen 65 üstü vatandaşlar 'sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?' diye sormaya başladı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

65 yaş üstü vatandaşlar İÇİN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler." dedi.