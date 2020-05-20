20.05.2020 - 11:55 |
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
65 yaş üstü vatandaşlar iki haftadır pazar günleri sokağa çıkma izninin keyfini çıkarırken yeni hafta ile birlikte yine binlerce vatandaş dışarı çıkacak. Şimdi vatandaşlar '65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?' sorularına cevap bulmaya çalışıyor.
65 yaş üstü vatandaşlar geçen pazar saat 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıktılar. Corona virüs mücadelesinin devam ettiği bu günlerde haftada bir bu uygulama devam edecek. Sıranın kendilerine gelmesini isteyen 65 üstü vatandaşlar 'sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?' diye sormaya başladı.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
65 yaş üstü vatandaşlar İÇİN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler." dedi.
Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı!Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.’nin "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yurda yerleştirilip, karantinaya alınan Ateş'in şikayetçi olduğu komşusunun test sonucu ise negatif geldi.