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10.11.2020 - 10:51 |

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller, hangi saatlerde çıkacaklar? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri..

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelip gelmediği ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Koronavirüsten dolayı bazı illerde 65 yaş üstü ile ilgili kısıtlamalar bulunuyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri neler?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller, hangi saatlerde çıkacaklar? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri..

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller ile ilgili ayrıntılar gündemde yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle bazı illerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Belirli saatlerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Peki sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi saatlerde sokağa çıkılabiliyor?

BURSA

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.

GAZİANTEP

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir.

Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

ERZİNCAN

Erzincan'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği açıklandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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