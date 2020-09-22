65 Yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 Yaş üstü için hangi illerde kısıtlama oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımı kullanmalarına sınırlama getirilebileceğine ilişkin açıklamalarının ardından bugün ilk kısıtlama haberi geldi. İl il valiliklerden yeni koronavirüs haberleri gelmeye başladı! Bursa Valiliği HES kodu zorunluluğunu kamu kurumlarının yanı sıra AVM'ler, bankalar, mağazalar, konaklama tesisleri gibi pek çok alana girişlere yaydı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI HANGİ İLLERDE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü kabine toplantısının ardından, il bazında 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu ulaşımı kullanmalarına sınırlama getirilebileceğini açıklamasının ardından ilk karar Edirne'den geldi. İl Hıfzısıhha Kurulu kararına göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içi toplu ulaşımdan 10.00-15.00 saatleri arasında ücretsiz faydalanabilecek. Bunun dışındaki saatlerde binişler ücretli olacak.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, toplu ulaşım araçlarında kapasitenin yaklaşık üçte biri kadar ayakta yolcu taşımaya müsaade edildiğini açıkladı.



Edirne'de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 65 yaş ve üzeri vatandaşlar toplu ulaşımdan gündüz 10.00 ile 15.00 saatlerinde arasında ücretsiz faydalanabilecek. Uygulama bugünden itibaren başladı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar şehir içi toplu ulaşım sistemi araçlarında 10.-15.00 saatleri arasında ücretsiz seyahat ederken, bu saatler dışında ücret ödemek durumunda kalacak.

"UYGULAMA BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADI"



Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, pandemi dolayısıyla böyle bir kararın alındığını söyleyerek, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sabah ve akşam saatlerinde oluşacak yoğunluk nedeniyle otobüslere binmesinin sağlıkları açısından sakıncalı olduğunu ifade etti. Şahin, uygulamanın bugün itibariyle ETUS araçlarında başladığını, ayrıca kapasitenin üçte biri kadar da ayakta yolcu taşımaya müsaade edildiğini açıkladı.

"SAĞLIK YÖNÜNDEN ALINAN BİR KARAR"



Şahin, "Perşembe günü Hıfzısıhha Kurulunun toplantısından çıkan karar 65 yaş üzeri vatandaşların sabah saat 10.00 ile öğleden sonra saat 15.00'e kadar ücretsiz seyahat hakkı yine devam ediyor. Bunun haricinde saatlerde ücretsiz seyahat hakları kalktı. Bunun sebebi pandemiden dolayı çok fazla seyahat olmasın. Çünkü ücretsiz olduğu için bazen suiistimal edilebiliyor. 65 yaş vatandaşlarımız günün her saatinde sıkça araba kullandıkları için böyle bir karar alındı. Bu kararı da biz esnaf olarak tabi ki biraz rahatlatacağını düşünüyoruz ama önemli olan sağlık. Sağlık yönünden alınan bir karar. Bu arada ayakta yolcuyla ilgili kapasitenin yaklaşık üçte biri kadar ayakta yolcu taşımaya da müsaade edildi. Bugünden itibaren 10.00 - 15.00 arasında 65 yaş vatandaşlarımız ücretsiz taşınacak. Onun haricindeki saatlerde ulaşımlarını ücret ödeyerek sağlayabilecekler" dedi.

AVM'LERE HES KODU ZORUNLULUĞU



Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun bugünkü toplantısında COVID-19 salgınını kontrol altında tutabilmek için etkili bir yöntem olarak görülen HES uygulamasının 24 Eylül'den itibaren geçerli olmak şartıyla hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Yeni kararlar şöyle:



Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde personel görevlendirilerek 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden; kurumda çalışan personel ve kuruma gelen vatandaşların HES kodları sorgulanacak.Alışveriş merkezlerinde (AVM) bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin AVM'ye girişlerinde, çalışan personel kişi sayısı 50 ve üzeri olan fabrika ve iş yerlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde,

Çalışan kişi sayısı 25 ve üzeri olan mağazalar ve işletmelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde, Bankalarda çalışan, yönetici ve müşterilerin bankaya girişlerinde, PTT merkezlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde, konaklama tesisleri ve özel ya da kamuya ait tüm misafirhanelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde HES kodlarının sorgulanmasına karar verildi.