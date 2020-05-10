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10.05.2020 - 16:31 | | İHA

65 yaş üstü vatandaşların 4 saatlik süresi doldu!

Corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yaklaşık 2 ay sonra sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, buruk bir şekilde evlerine döndü.

65 yaş üstü vatandaşların 4 saatlik süresi doldu!

Corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlar, kısıtlamanın esnetilmesi ile beraber yaklaşık 2 sonra dışarı çıktı. Günler sonra İstanbul'un çeşitli noktalarında dışarı çıkan vatandaşların kimi yürüyüş yaparken, kimi serin yerlerde oturup arkadaşlarıyla sohbet etti. Vatandaşlar saat 11.00'de başlayan ve 15.00 itibarıyla sona eren 4 saatlik iznin ardından evlerine dönerken, polis ekipleri de evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu. İznin sona ermesiyle beraber evlerine giden vatandaşların buruk olduğu görüldü.

“DAİMA ÇIKMAK İSTERİZ”

Evine doğru yola çıkan Şükrü Cömert, “Şu anda mutluyuz. Nefes aldık. Turumuzu yaptık. Saatimiz dolmak üzere. Evimize döneceğiz. Çıkmak istemez miyiz? 50 gündür içeride neler yaptık? Çok zor. Daima çıkmak isteriz” diye konuştu.

Evde kaldıkları süre boyunca da yorulduklarını belirten Meliha Özdemir, “Evde de yorulduk aslında. Yürüyemiyorum fakat güneş lazım, hava lazım. Biz de dışarı çıkmak istiyoruz tabii ki. Yürüyüş yaptık. Güneşte oturduk” dedi.

65 üstü bir başka vatandaş ise, “En azından çıktık biraz hava aldık. Komşularla oturduk. Herkes evine gitti. Şimdi ben de evime gidiyorum” diyerek evinin yolunu tuttu.

Bakırköy’deki vatandaşlardan Bülent Ertem, “4 saat dolmak üzere, evime doğru gidiyorum. Deniz kenarına gittim hava aldım” dedi.

Corona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçtiDünya hala korona virüsün pençesinde mücadele sürerken, ABD ve İtalya’da ölü sayısı artıyor.
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