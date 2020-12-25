65 yaş üstü ve 20 yaş altı Cuma namazına gidebilir mi? İçişleri Bakanlığı Cuma namazı açıklaması

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde kısıtlamalar yapılıyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler ise belirli saatlerin dışında sokağa çıkamıyorlar. Peki sokağa çıkma yasağı olan saatlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler Cuma namazına gidebilecek mi?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI CUMA NAMAZINA GİDEBİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı alınan tedbirler ve kısıtlamalarla ilgili sorulara yanıt veriyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerden Cuma namazını kılmak isteyenler için 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek; 20 yaş altı kişiler için ise sokağa çıkış saati Cuma namazına gidebilecek şekilde öne alınabilecektir.

Cuma namazı saati kısıtlamaya dahil değildir.