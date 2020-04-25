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25.04.2020 - 07:52 |

65 yaş üstüne sokak izni geliyor! İşte detayları...

65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları 3 saatliğine ‘izin’ çıkabilir. 65 yaş üstü, maske ve mesafe kuralına uyup yürüyüş yapabilecek.

65 yaş üstüne sokak izni geliyor! İşte detayları...

Hükümet corona virüs salgınıyla ilgili bazı kararları gözden geçiriyor. AK Parti MYK’da ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda, corona virüs mücadelesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardan olduğu için, bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor. Kamuoyunda da bu konuda oluşan talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

MEYDANLARA KONTROL

Ramazan ayı boyunca özellikle iftardan sonra şehirlerde kalabalık oluşmaması için valiliklere talimat verildi. Her vali, kendi ilinde kalabalık olabilecek meydan, cadde gibi yerleri gerekirse araç ve yaya trafiğine kapatacak. İftardan sonra insanların belli merkezlerde kalabalık oluşturmalarına izin verilmeyecek.

KREDİLERE SIKI TAKİP

Toplantıda, koronavirüs kapsamında verilen kredileri bazı kişilerin amaç dışı kullandığı, dövize ve altına yatırım yaparak kısa yoldan kazanç sağlamayı tercih ettikleri iddiaları da gündeme geldi. İlgili bakanlar ise kredi kullanımlarının yakından takip edildiğini, bu tür suiistimallere izin verilmeyeceğini ifade ettiler.

HAZİRANIN İKİNCİ YARISI

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ramazan sonrasında Türkiye’nin biraz nefes alacağını, ancak daha fazla rahatlamanın haziran ortasından sonra görüleceğini dile getirerek, temkinli değerlendirmeler yaptı. Bakan Koca, Atatürk Havalimanı’nın yanına yapılan hastanenin stratejik açıdan önemini anlatırken, “Buraya yine uçaklar inebilecek. Havalimanında hastane olması bizin açımızdan iyi olacak. Sağlık turizmini geliştirmeyi düşünüyoruz. İleride bu amaçla kullanılabilir” dedi.

ÜCRETLİ MASKE SATIŞI

Maske üretimi ve dağıtımı konusu da toplantıda konuşuldu. Maskelerin vatandaşa ücretsiz verilmesine devam edilirken, firmaların bunları isteyene satabilmesi de ele alındı. Fiyatlara belli oranda sınırlama getirip, denetim yaparak maske satışına izin verilebileceği dile getirildi. Bu konunun değerlendirilerek, kararın daha sonra açıklanacağı belirtildi.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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