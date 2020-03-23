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23.03.2020 - 16:42 | | DHA

65 yaş üzerine hizmet veren banka müdürü ve güvenlik görevlisi hakkında tutanak tutuldu!

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 65 yaş ve üzerindeki müşterileri içeri alıp, hizmet veren banka şubesinin müdürü ile güvenlik görevlisi hakkında, tutanak tutturdu. Tutanak doğrultusunda müdür ve güvenlik görevlisi hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

65 yaş üzerine hizmet veren banka müdürü ve güvenlik görevlisi hakkında tutanak tutuldu!

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlara, corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirdi. Ancak Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Meram ilçesindeki valilik binası yanında bulunan banka şubesinde, yasağa rağmen 65 yaş ve üzeri kişilere hizmet verildiğini gördü. Vali Toprak, telsiz anonsu ile polis ekiplerini bölgeye çağırdı. Polis, hoparlörden anons yaparak vatandaşların toplu halde bir arada bulunmaması ile yasak kapsamında kalanların evlerine dönmesi gerektiğini bildirdi.

Ardından da Vali Toprak'ın talimatı üzerine banka şube müdürü ile güvenlik görevlisi hakkında tutanak tutuldu. Vali Toprak, telsizden yaptığı anonsta ise mücadeleye devam edeceklerini, vatandaşları bu konuda uyaracaklarını söyledi.

VATANDAŞIN ATEŞİNİ ÖLÇTÜLER

Öte yandan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ellerindeki cihazlarla sokakta dolaşan kişilerin ateşini ölçerek, corona virüs konusunda uyarılarda bulundu. Polisin bu hareketi ise vatandaşlardan alkış aldı.

 

 

Şoför can, vatandaşlar canlı yayın derdindeMaltepe’de seyir halinde olan beton mikseri, virajı alamayınca devrildi. Yan yatan beton mikserinde sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Sıkışan sürücü canının derdindeyken, vatandaşların kurtarma anlarını cep telefonlarından canlı yayın ile yayınlamaları pes dedirtti.
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