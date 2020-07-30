65 yaşa bayram sonrası müjdesi

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada bayramla ilgili uyarılarda bulunan Bakan Koca, özetle şunları söyledi:



BAYRAM TEDBİRLERİ: Kurban Bayramı’nda dikkat etmemiz gereken hususları üç grupta toplayacağız. İlk gruptaki tedbirler kurbanlık alımıyla ve kesimiyle ilgili. Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerde yapılmalı. Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalı. Müşteriler ve satıcılar arasında el sıkışma usulüyle pazarlık yapılmamalı. 65 yaş üstü ve kronik hastalar kurban kesim alanlarında bulunmamalı. Kurbanlar belediyenin belirlediği kesim yerlerinde kesilmeli. Kesim en az katılımla yapılmalı. Maske, mesafe ve el temizliğine dikkat edilmeli. İkinci gruptaki tedbirler namazla ilgili.



Bayramın ilk gününde bayram namazı ve cuma namazı cemaatle kılınacak. Abdest evde alınmalı. Herkes kendi seccadesi ile gitmeli. Maske ve sosyal mesafe kuralı bayram boyunca geçerli kritik kuraldır. Saflar sıklaştırılmamalı, seyrek tutulmalı. Vaaz ve namaz süreleri kısa tutulmalı. Bayramlaşmak için sıra oluşturulmamalı, gruplaşma meydana gelmemeli. Üçüncü gruptaki tedbirler bayram günlerinin nasıl geçirilmesiyle ilgili. Mezar ziyaretleri bayram sonrasına ertelenmeli. Bayramlaşmalar telefonla yapılmalı. Başka aile ve konukların bir araya geldiği kurban yemekleri verilmemeli. Hasta ziyaretinden uzak durulmalı. El öpmeyi, el öptürmeyi, tokalaşmayı, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz. Baştan itibaren yapılan değerlendirmelerde Kurban Bayramı’na yönelik kısıtlama gündeme getirilmemiştir. Kurban Bayramı’nda işi öyle ciddiye alalım ki, bayram sonrasında gözümüz vaka tablosunda olmasın.



İKİNCİ DALGA: Dünyada ikinci dalga beklentisinin olduğunu hepimiz görüyoruz. Şu dönemde ikinci bir dalga içinde olduğumuzu söyleyemeyiz ama birinci dalganın etkisinin halen devam ettiğini bazı illerimizde İstanbul, İzmir gibi pikini tamamladığını ama bazı illerimizde yeni başladığını giderek arttığını görüyoruz. O illerimizde valililerimiz başkanlığında olan kurullarımız gerekli radikal önlemi alma konusunda yetkili.



BÜYÜKLERİMİZE MİNNETTARIZ: Kurallara uyma noktasında en çok hassasiyet gösteren gerçekten büyüklerimiz oldu. Kendilerine minnettarız. Harfiyyen uyma noktasında bir gayret içinde oldular. Bayram sonrası dönemde, erken dönemde bu kısıtlamaları kaldırmak noktasında Bilim Kurulu’nun önerisi var, bayram sonrası duyuruyu yapmış olacağız. Biraz daha sadece bayram döneminde sabredelim, bayram sonrasında inşallah gereken yapılıyor olacak. Büyüklerimizin kurallara uyma noktasındaki hassasiyet ve gayreti, bu saatlerin serbest bırakılmasıyla da yine aynı şekilde göstereceklerine eminiz.



10 BİN KİŞİDEN 26’SI POZİTİF



TÜİK ile birlikte çok geniş yaptığımız saha araştırması bitti. Bu araştırmada, çalışmada pozitiflik oranı yüzde 0.26; yani 10 binde 26. 10 bin kişide 26 kişi pozitif olarak aramızda dolaşıyor demektir. Bu dediğimiz aramızda belirtisi olmayan 10 binde 26 kişinin dolaştığını, dolayısıyla maske ve mesafenin ne kadar önemli olduğunu göstermek açısından çok önemli. Bağışıklık ise yüzde 0.8. Yani 10 binde 80 şeklinde. Bağışık oranımız son derece düşük.



942 YENİ VAKA, 14 VEFAT



Türkiye’de dün 942 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, 14 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun verilerine göre dün 45 bin 712 test yapıldı, 942 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 hasta vefat etti, 996 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 711 bin 95, vaka sayısı 228 bin 924, vefat sayısı 5 bin 659 olarak kayıtlara geçti. Korona tablosunda dün bir değişikliğe gidilerek ağır hasta sayısı ve hastalarda zatürre oranı verildi. Buna göre 542 ağır hasta bulunurken hastalarda zatürre oranı ise yüzde 9.4 olarak gerçekleşti. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 212 bin 557 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nda bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, ağır hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için zatürre oranı gösterilecek” bilgisini verdi.