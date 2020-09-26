65 yaşa hangi kısıtlamalar var?

Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların bir kısmı kaldırılırken, bir kısmı ise devam ediyor. Bu kapsamda 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkması ve şehirlerarası seyahatleriyle ilgili düzenlemeler de esnetilmelerine karşın halen bazı kurallar ve kısıtmalar içeriyor. İşte 10 soruda 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarla ilgili kısıtlamalar...



1 - 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı var mı?



65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabiliyor. Bunun dışındaki saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler muaf tutuluyor. Kısıtlamayı ihlal edenlere 3 bin 150 liraya kadar idari para cezası verilebiliyor.



HES kodu şart!



2 - 65 yaş ve üzerindekilere şehirlerarası seyahat kısıtlaması var mı?



65 yaş ve üzeri vatandaşlara, 21 Mayıs 2020’den itibaren seyahat izin belgesi almak ve en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi. İzin belgesi alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildiriliyor. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılıyor. Seyahatlar için HES kodu da alınması gerekiyor. HES kodu cep telefonu uygulaması ya da SMS ile alınabiliyor.



3- Seyahat izin belgesi için nasıl başvuru yapılıyor?

Seyahat izin belgesi talepleri, elektronik ortamda e-Devlet ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden iletilebiliyor. Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; evde izolasyon sorgusunun yanı sıra üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olup olmadığı, immün yetmezliği bulunup bulunmadığı ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girip girmediği sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanıyor.



İzin belgesi alacak



4 - Belgeyi almak için bir kuruluşa gitmek gerekiyor mu?



Hayır. Herhangi bir kurum ya da kuruluşa gitmek gerekmiyor. Başvurular otomatik olarak değerlendirilip sonuçlandırılıyor.



5 - Onay belgesi nasıl alınıyor?



İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılıyor ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabiliyor.



6 - Turizm amaçlı seyahat yapılabiliyor mu?



Evet. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) “turizm amaçlı seyahat izin belgesi” almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebiliyor. Bu belge de Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya e-Devlet’ten alınabiliyor.



7- “Turizm amaçlı seyahat izin belgesi”ni başkası adına almak mümkün mü?



Evet. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kendileri ile aynı durumda bulunan eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabiliyor.



8 - Bu belge sadece otel tatili için mi geçerli?



Hayır. Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçiliyor.



Sözleşme gerekli



9 - Bu belgeyi alabilmek için ne gerekli?



Otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini siteye yüklemek gerekiyor.



10 - 65 yaş ve üzerindekiler düğünlere, nikah törenine katılabiliyor mu?



Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasak.



Çiftçiler kendi tarlasına gidebiliyor



Sokağa çıkma yasakları sırasında da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için bazı istisnalar getirilmişti. İçişleri Bakanlığı ya da Valiliklerin aldığı kararlar doğrultusunda 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Çiftçi Belgesi kendi adına olmak şartıyla il sınırları içerisinde kendi tarımsal işletmesinde izin belgesine ihtiyaç duymadan tarımsal faaliyette bulunabiliyordu.



Arıcılıkla uğraşan üreticilere de valiliklerin kararları doğrultusunda serbest dolaşım izni veriliyor. Gezginci arıcılar, gerekli belgeleri alarak il dışına çıkabiliyor.