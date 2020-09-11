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11.09.2020 - 10:51 | | DHA

65 yaşındaki çift koronavirüsü yenerek taburcu oldu

Sivas'ta, koronavirüsü yenen Ayşe (65) ve Mahmut Seçkiner (65) çifti sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

65 yaşındaki çift koronavirüsü yenerek taburcu oldu


Kent merkezinde yaşayan Ayşe ve Mahmut Seçkiner çifti öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne (ÇAGEM) başvurdu. Çiftin yapılan koronaivrüs testleri pozitif çıktı. 10 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan Seçkiner çifti sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu. Seçkiner çifti, tedavilerinde kendileriyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

 

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