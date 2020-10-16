16.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
66 can kaybı 1693 yeni hasta
Türkiye’de dün 66 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, bin 693 yeni hasta tespit edildi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre, dün 116 bin 103 test yapıldı, bin 311 kişinin iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 299 bin 679’a çıktı.
Toplam hasta sayısı 342 bin 143, vefat sayısı 9 bin 80, ağır hasta sayısı bin 408, aktif hasta sayısı 33 bin 384 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız” dedi.