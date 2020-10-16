66 can kaybı 1693 yeni hasta

Toplam hasta sayısı 342 bin 143, vefat sayısı 9 bin 80, ağır hasta sayısı bin 408, aktif hasta sayısı 33 bin 384 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız” dedi.