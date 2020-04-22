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22.04.2020 - 21:19 |

66 Nerenin Telefon Kodu? +66 Hangi Ülkeye Ait?

Dünya üzerinde birçok ülke bulunur. Bu ülkeler birbirinden farklı ülke kodlarına sahiptir. Ülke kodları uluslararası telefon görüşmelerinde kullanılır. Ayrıca bazı ülke kodları ülkemizdeki bazı illerin alan kodu da olabilir. Peki, 66 nerenin telefon kodu? +66 hangi ülkeye ait? Sizler için bu konuyu detaylı bilgiler ile hazırladık.

66 Nerenin Telefon Kodu? +66 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde bulunan 81 ilinin hepsi birbirinden farklı alan kodlarına sahiptir. Bu alan kodları bazı illerde bir tane iken, bazı illerde birden fazla olabilir. Ülkemizdeki alan kodları şehirler arası görüşmelerde kullanılır. Aynı şehir içindeki görüşmelerde alan kodunun kullanılmasına gerek yoktur.

66 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizde 66 numaralı koda ait bir il bulunmamaktadır. Alan kodları şehirler arası telefon görüşmelerinde telefon numarasının önüne yazılır. Başına mutlaka 0 konulmalıdır.

Dünyada bulunan bütün ülkeler ülke kodlarına sahiptir. Bu ülke kodlarından birisi de +66 numaralı ülke kodudur. +66 numaralı ülke kodu Tayland ülkesine aittir. Tayland ülkesi konum olarak Asya'da bulunmaktadır. Uluslararası gelen aramalarda arayan numaranın balında +66 numaralı kod yer alıyor ise bu arama Tayland ülkesinden yapılıyor demektir.

 

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