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12.02.2021 - 18:48 | | DHA

66 yaşında lise mezunu oldu, şimdiki hedefi tıp fakültesi!

Denizli'de yaşayan 66 yaşındaki ev hanımı Yurdagül Atlar, Açık Öğretim Lisesi'nden mezun oldu. Atlar, sıradaki hedefinin sınavda başarılı olarak üniversiteye gitmek olduğunu söyledi.

66 yaşında lise mezunu oldu, şimdiki hedefi tıp fakültesi!

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Açık Öğretim Lisesi'ni başarıyla tamamlayan Atlar'ı makamında ağırladı. Atlar'a diplomasını takdim eden Ekici, "Yaşı 66 ancak azmi ve hedefleri ile 25 yaşında olan Açık Öğretim Lisesi öğrencimiz Yurdagül Atlar elde ettiği başarısı ile eğitimin ve öğrenmenin günü, yaşı ve saati olmadığını herkese bir kez daha hatırlattı. Kendisi büyük bir azimle ilk önce ortaokulu tamamladı. Ardından Açık Öğretim Lisesi'ni üstün gayretler göstererek başarıyla tamamladı. Kendisine Lise diplomasını takdim etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yurdagül Atlar'ın gayretlerinin tüm öğrencilerimize ve halkımıza ışık tutacağı inancındayım. Üniversite sınavlarına da Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile büyük bir azimle hazırlanıyor dedi.

HEDEFİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Y ADA TIP FAKÜLTESİ

Lise diploması almanın mutluluğunu yaşayan Atlar ise, Yeni hedefim üniversite sınavlarına girerek Bilgisayar Mühendisliği ya da Tıp Fakültesini kazanmak istiyorum. Yıllardır içinde kalan okuma isteğini gerçekleştirebilmenin sevincini yaşıyorum. Öğrencilik hayatında hep yanında olan Denizli eğitim camiasına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum diye konuştu.

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