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06.10.2020 - 22:00 | | DHA

67 yaşında koronavirüsü yendi! Alkışlarla taburcu edildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan KOAH hastası Ruhi Uğurlu (67) 16 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

İlçe merkezinde Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Ruhi Uğurlu, 19 Eylül günü nefes darlığı şikayetiyle Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne (ÇAGEM) başvurdu. Uğurlu'nun burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hastanede tedaviye alınan ve KOAH hastası olduğu için yoğun bir tedavi uygulanan Uğurlu, 16 günün ardından koronavirüsü yenerek sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Uğurlu, tedavisinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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