676 Nerenin Telefon Kodu? +676 Hangi Ülkeye Ait?
Alan kodları, ülkeler arasındaki telefonla iletişimin gerektirdiği rakamlardır. Yurt dışında bir ülke telefonla aranacaksa numaranın başına alan kodu yazılır. Alan kodları bilinen ve bilinmeyen tüm ülkeler için vardır. Bu ülkelere ada devletleri de dahildir. Bu devletlerden birinin alan kodu 676'dır. 676 alan kodunun hangi ülkeye ait olduğunu sizin için araştırdık.
Alan kodunun başına da 00 konulur. Her ülkenin bir alan kodu bulunur. Şehirlerarası aramalarda ise alan kodunun başına tek 0 konulur. Ardından farklı rakamlardan oluşan ve sabit olan alan kodları kullanılır.
676 Nerenin Alan Kodu?
676 Tonga'nın alan kodudur. Güney Pasifik'teki 176 adadan oluşan bir takımada olan Tonga Krallığı, Güney Pasifik okyanusunun kalbinde yer alır. Tonga, güney anlamına gelir. Tonga adaları, dünya üzerinde bulunan en doğal bakir adalarından biridir.
Tonga, Aralık'tan Nisan'a kadar rahat bir subtropikal iklim ile kuşatılmıştır; hava sıcak ve nemli, yağış miktarı oldukça yüksektir. 22 °C'ye kadar olan ortalama sıcaklıklara sahip serin kuru mevsim Mayıs'tan Kasım'a kadar sürer. Balinalarla bir gün geçirebileceğiniz Balina mevsimleri için Haziran'dan Kasım'a kadar Tonga'yı ziyaret edilebilir. Tonga'nın para birimi Tongan Pa’anga'dır. Ülkenin yöresel yiyecekleri deniz ürünleri ağırlıklıdır.