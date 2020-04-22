678 Nerenin Telefon Kodu? +678 Hangi Ülkeye Ait?

Her ülke bir telefon koduna sahiptir. Bütün bu kodlar bilinemeyebilir. Fakat ülke kodlarını öğrenmek mümkündür. Bu kodlardan birisi de 678 numaralı ülke kodudur. 678 numaralı telefon kod Avusturalya’nın güneyinde yer alan Yeni Hebritler ülkesine ait bir koddur. Yurtdışı gelen aramalarda ülke kodu 678 numaralı kod olması durumunda aramanın Yeni Hebritler ülkesinden yapıldığı bilinir.

678 Nerenin Alan Kodu?

+678 numaralı ülke kodu Avusturalya’nın güneyinde yer alan Yeni Hebritler ülkesine aittir. Yeni Hebritler ülkesini aramak için aranacak telefon numarasının başına ülkenin kodu yani +678 yazılmalıdır. Bunun yanında alan kodu da bulunmalıdır. Böylece ilk olarak ülke kodu yazılır. Daha sonra alan kodu yazılır. Son olarak telefon numarası yazılır.