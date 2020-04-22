679 Nerenin Telefon Kodu? +679 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Şehirlerarası telefon görüşmelerinde aranacak olan ilin alan kodu başına mutlaka 0 yazılarak aranmalıdır. Bazı iller bir tane alan koduna sahip iken, bazı iller birden fazla alan koduna sahiptir.

679 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizde bulunan illerin alan kodları arasında 679 numaralı bir alan kodu bulunmamaktadır. 679 numaralı alan kodu ülkemizde hiçbir ile ait değildir. +679 numaralı kod ise Fiji ülkesine ait bir telefon kodudur.

Dünyada bulunan ülkelerin hepsi birer alan kodlarına sahiptir. +679 numaralı alan kodu da bunlardan birisidir.