68 Nerenin Plakası? Aksaray İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Ülkemizde bulunan illerin hepsi birer plaka koduna sahiptir. Bütün illerin plaka kodları birbirinden farklıdır. Bunlardan birisi de 68 numaralı plaka kodudur. Peki 68 nerenin plakası? Aksaray ilçelerinin laka kodları ve harfleri nelerdir? İşte, detaylar.
Ülkemizde 81 adet il bulunmaktadır. Bütün iller birer plaka koduna sahiptir. Plaka kodları araçların hangi şehirlere kayıtlı olduklarını gösterir. 68 numaralı plaka kodu ise Aksaray iline aittir.
68 Nerenin Plakası?
68 numaralı plaka kodu İç Anadolu'da bulunan Aksaray iline aittir. Araçların plakasında bulunan plaka kodunun 68 olması durumunda bu aracın Aksaray iline kayıtlı olduğu bilinmektedir.
Aksaray İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?
Aksaray'da birçok ilçe bulunmaktadır. Bulunan bu ilçeler plaka kodlarına sahiptir. Plakaların hangi ilçelere kayıtlı oldukları plaka harf gruplarından öğrenilebilir.
Aksaray Merkez Plaka Harf Grupları:
- 68 AC 001-68 AZ 999
- 68 DA 001-68 DZ 999
- 68 EA 001-68 EA 999
- 68 MA 001-68 MA 999
- 68 M 0001-68 M 2000
- 68 T 0001-68 T 2000
Ortaköy İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 68 FA 001-68 FZ 999
- 68 M 2001-68 M 3000
- 68 T 2001-68 T 3000
- 68 S 2001-68 S 3000
Eskil İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 68 M 3001-68 M 4000
- 68 S 3001-68 S 4000
- 68 T 3001-68 T 4000
Gülağaç İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 68 M 4001-68 M 5000
- 68 S 4001-68 S 5000
- 68 T 4001-68 T 5000
Güzelyurt İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 68 M 5001-68 M 6000
- 68 S 5001-68 S 6000
- 68 T 5001-68 T 6000
Ağaçören İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 68 M 6001-68 M 7000
- 68 S 6001-68 S 7000
- 68 T 6001-68 T 7000
Sarıyahşi İlçesi Plaka Harf Grupları:
- 68 M 7001-68 M 8000
- 68 S 7001-68 S 8000
- 68 T 7001-68 T 8000