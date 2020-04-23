68 Nerenin Plakası? Aksaray İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 adet il bulunmaktadır. Bütün iller birer plaka koduna sahiptir. Plaka kodları araçların hangi şehirlere kayıtlı olduklarını gösterir. 68 numaralı plaka kodu ise Aksaray iline aittir.

68 Nerenin Plakası?

68 numaralı plaka kodu İç Anadolu'da bulunan Aksaray iline aittir. Araçların plakasında bulunan plaka kodunun 68 olması durumunda bu aracın Aksaray iline kayıtlı olduğu bilinmektedir.

Aksaray İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?

Aksaray'da birçok ilçe bulunmaktadır. Bulunan bu ilçeler plaka kodlarına sahiptir. Plakaların hangi ilçelere kayıtlı oldukları plaka harf gruplarından öğrenilebilir.

Aksaray Merkez Plaka Harf Grupları:

- 68 AC 001-68 AZ 999

- 68 DA 001-68 DZ 999

- 68 EA 001-68 EA 999

- 68 MA 001-68 MA 999

- 68 M 0001-68 M 2000

- 68 T 0001-68 T 2000

Ortaköy İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 68 FA 001-68 FZ 999

- 68 M 2001-68 M 3000

- 68 T 2001-68 T 3000

- 68 S 2001-68 S 3000

Eskil İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 68 M 3001-68 M 4000

- 68 S 3001-68 S 4000

- 68 T 3001-68 T 4000

Gülağaç İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 68 M 4001-68 M 5000

- 68 S 4001-68 S 5000

- 68 T 4001-68 T 5000

Güzelyurt İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 68 M 5001-68 M 6000

- 68 S 5001-68 S 6000

- 68 T 5001-68 T 6000

Ağaçören İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 68 M 6001-68 M 7000

- 68 S 6001-68 S 7000

- 68 T 6001-68 T 7000

Sarıyahşi İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 68 M 7001-68 M 8000

- 68 S 7001-68 S 8000

- 68 T 7001-68 T 8000