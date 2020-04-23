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23.04.2020 - 18:26 |

68 Nerenin Plakası? Aksaray İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde bulunan illerin hepsi birer plaka koduna sahiptir. Bütün illerin plaka kodları birbirinden farklıdır. Bunlardan birisi de 68 numaralı plaka kodudur. Peki 68 nerenin plakası? Aksaray ilçelerinin laka kodları ve harfleri nelerdir? İşte, detaylar.

68 Nerenin Plakası? Aksaray İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 adet il bulunmaktadır. Bütün iller birer plaka koduna sahiptir. Plaka kodları araçların hangi şehirlere kayıtlı olduklarını gösterir. 68 numaralı plaka kodu ise Aksaray iline aittir. 

 68 Nerenin Plakası?

 68 numaralı plaka kodu İç Anadolu'da bulunan Aksaray iline aittir. Araçların plakasında bulunan plaka kodunun 68 olması durumunda bu aracın Aksaray iline kayıtlı olduğu bilinmektedir.

 Aksaray İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?

 Aksaray'da birçok ilçe bulunmaktadır. Bulunan bu ilçeler plaka kodlarına sahiptir. Plakaların hangi ilçelere kayıtlı oldukları plaka harf gruplarından öğrenilebilir. 

 Aksaray Merkez Plaka Harf Grupları:

 - 68 AC 001-68 AZ 999

 - 68 DA 001-68 DZ 999

 - 68 EA 001-68 EA 999

 - 68 MA 001-68 MA 999

 - 68 M 0001-68 M 2000

 - 68 T 0001-68 T 2000

 Ortaköy İlçesi Plaka Harf Grupları:

 - 68 FA 001-68 FZ 999

 - 68 M 2001-68 M 3000

 - 68 T 2001-68 T 3000

 - 68 S 2001-68 S 3000

 Eskil İlçesi Plaka Harf Grupları:

 - 68 M 3001-68 M 4000

 - 68 S 3001-68 S 4000

 - 68 T 3001-68 T 4000

 Gülağaç İlçesi Plaka Harf Grupları:

 - 68 M 4001-68 M 5000

 - 68 S 4001-68 S 5000

 - 68 T 4001-68 T 5000

 Güzelyurt İlçesi Plaka Harf Grupları:

 - 68 M 5001-68 M 6000

 - 68 S 5001-68 S 6000

 - 68 T 5001-68 T 6000

 Ağaçören İlçesi Plaka Harf Grupları:

 - 68 M 6001-68 M 7000

 - 68 S 6001-68 S 7000

 - 68 T 6001-68 T 7000

 Sarıyahşi İlçesi Plaka Harf Grupları:

 - 68 M 7001-68 M 8000

 - 68 S 7001-68 S 8000

 - 68 T 7001-68 T 8000

 

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