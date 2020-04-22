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22.04.2020 - 16:27 |

688 Nerenin Telefon Kodu? +688 Hangi Ülkeye Ait?

Ülke telefon kodları, ülkelerin birbiri ile kolay ve doğru şekilde iletişim kurmasına yardımcı olur. Bu sebeple, her ülke telefonda iletişim açısından kendi ülke kodunu belirlemiştir. Her ülkenin kullandığı telefon kodu ile iletişim sağlama imkanı vardır. İşte 688 alan koduna ait merak edilenler.

688 Nerenin Telefon Kodu? +688 Hangi Ülkeye Ait?

Kendi ülkeniz dışında farklı bir ülkeyi aramak isterseniz sizlerin de bu ülke telefon kodlarını kullanmanız gerekir. 688 ülke kodu da telefon ile arama yapmak istediğiniz ülkelerin kullandığı kodlardan birisidir. 

 688 ülke kodu Tuvalu ülkesinin telefon kodudur. Pasifik Okyanusu'nun hemen kıyısında bulunan Tuvalu ülkesine arama yapmak için 688 ülke kodunu kullanmanız gerekir. Tuvalu ülkesini aramak için öncelikle 688 ülke numarası ardından da sabit hat numarasını tuşlamanız gerekir. Böylelikle Tuvalu ülkesinde bulunan birisi ile telefonda uluslararası şekilde iletişim kurabilirsiniz. 

 688 Nerenin Alan Kodu?

 Telefon kodlarının başında yer alan + işareti yurtdışı aramalarında ülkelerin kullandıkları telefon kodlarını temsil eder. Yani +688 numarasını tuşladıktan sonra sabit hat numarasını girerseniz Tuvalu ülkesi ile telefon görüşmesi yapabilirsiniz. +688 ülke kodu Tuvalu ülkesine ait bir koddur.

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