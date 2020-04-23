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23.04.2020 - 18:28 |

69 Nerenin Plakası? Bayburt İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Türkiye'nin 81 ili bulunmaktadır. Bu 81 ilinde ayrıca plaka sayıları bulunur 01'den başlayarak 81'e kadar giden plaka kodları her şehre özel olarak düzenlenmiştir. Yollarda ve başka yerlerde farklı plaka kodları ile karşılaşmaktayız. Yaşanılan şehrin plakasından farklı plaka gören kişiler plakanın nereye ait olduğunu merak etmektedirler. Dolayısıyla bu plakaları gerek internet üzerinden gerekse de farklı platformlar üzerinden araştırma yaparak nereye ait olduğunu sorgulamaktadırlar. 69'da o plaka kodlarından biridir. Peki, 69 nerenin plakası? Meraklılarına özel 69 plakasının nereye ait olduğunu derledik.

69 Nerenin Plakası? Bayburt İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

69 plakası pek çok kişinin merak ettiği bir plakadır. 69 plakası hem ilin merkezi hem de ilçeleri için kullanılmaktadır.

 69 Nerenin Plakası?

 69 nerenin plakası sorusunun cevabı Bayburt'tur. Bayburt ilimizin ilçeleri de yine aynı şekilde 69 plakayı kullanmaktadır. Her ilin kendine özgü bir plaka kodu bulunmaktadır. Bayburt ilimiz için de 69 plaka kodu belirlenmiştir. Bayburt ili Türkiye'nin en küçük illerinden biridir. Bayburt nüfus itibari ile 85 bin kişidir. 

 Bayburt İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

 Bayburt ilçelerinin plakaları da yine aynı şekilde 69'dur. Dolayısıyla herhangi bir ayrım söz konusu değildir. Bayburt ilçelerinin sadece plaka harfleri farklıdır. Bayburt ilinin 2 adet ilçesi bulunur. 2 ilçenin de aynı şekilde plaka harfleri bulunuyor. Kullanılan plaka harfleri şu şekildedir;

 - Bayburt Merkez ( AC, AZ, M, T )

 - Bayburt Aydıntepe ( M )

 - Bayburt Demirözü ( T )

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69 Nerenin Plakası? Bayburt İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

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