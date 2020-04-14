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14.04.2020 - 14:19 | | İHA

69 yaşında corona virüse yenildi!

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve corona virüsü teşhisi konulan yaşlı adam hayatını kaybetti.

69 yaşında corona virüse yenildi!

Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Hacıali Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Sağ (69) korona virüse yenik düştü. 18 gün önce rahatsızlanan Mustafa Sağ, ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Bir gece yoğun bakımda tutulan Sağ, korona virüs şüphesiyle Bursa şehir hastanesine sevk edildi. Burada yapılan kontrollerinde test sonucu pozitif çıkan ve yoğun bakıma alınan Mustafa Sağ, tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

Bir ilçede corona hazırlığı! Yarın 08.00'de başlıyor...Rize'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca corona virüs önlemleri kapsamında yarın sabahtan itibaren karantinaya alınacak Kalkandere ilçe merkezi ve 4 mahallede hazırlıklara başlandı. Bölgede yaşayanlar, gıda alışverişi yaparken, karantinayla ilgili bilgilendirme anonsları yapıldı.
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