690 Nerenin Telefon Kodu? +690 Hangi Ülkeye Ait?

Tokelan ülkesi Güney Pasifik Okyanusunda bulunan ve birçok adanın birleşmesi ile oluşan bir ülkedir. 690 numaralı telefon kodu ise Tokelan ülkesine ait bir ülke kodudur.

690 Nerenin Alan Kodu?

Ülke kodları telefon numaralarının önünde bulunmaktadır. 690 numaralı ülke kodu ise Güney Pasifik Okyanusunda bulunan ve birçok adanın birleşmesi ile oluşan Tokelan ülkesine aittir. Diğer ada ülkeleri gibi Tokelan ülkesinin de muazzam bir denizi bulunmaktadır.

+690 numaralı telefon kodu Güney Pasifik Okyanusunda bulunan ve birçok adanın birleşmesi ile oluşan Tokelan ülkesine ait bir koddur. Tokelan bir ada ülkesidir. Yurtdışından gelen aramalarda telefon numarasının önünde +690 numarası yer alıyorsa yapılan bu aramanın Tokelan ülkesinden yapıldı bilinir. Telefon kodlarından sonra da + ile başlayan alan kodları yer almaktadır.