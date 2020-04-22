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22.04.2020 - 21:46 |

690 Nerenin Telefon Kodu? +690 Hangi Ülkeye Ait?

Dünya üzerinde bulunan bütün ülkelerin birer telefon kodları bulunmaktadır. Bu telefon kodları gelen aramalarda yapılan aramanın hangi ülkeden yapıldığını göstermektedir. 690 numaralı kod ise bunlardan birisidir. Peki, 690 nerenin telefon kodu? +690 Hangi ülkeye ait? İşte, detaylar...

690 Nerenin Telefon Kodu? +690 Hangi Ülkeye Ait?

Tokelan ülkesi Güney Pasifik Okyanusunda bulunan ve birçok adanın birleşmesi ile oluşan bir ülkedir. 690 numaralı telefon kodu ise Tokelan ülkesine ait bir ülke kodudur.

690 Nerenin Alan Kodu?

Ülke kodları telefon numaralarının önünde bulunmaktadır. 690 numaralı ülke kodu ise Güney Pasifik Okyanusunda bulunan ve birçok adanın birleşmesi ile oluşan Tokelan ülkesine aittir. Diğer ada ülkeleri gibi Tokelan ülkesinin de muazzam bir denizi bulunmaktadır. 

+690 numaralı telefon kodu Güney Pasifik Okyanusunda bulunan ve birçok adanın birleşmesi ile oluşan Tokelan ülkesine ait bir koddur. Tokelan bir ada ülkesidir. Yurtdışından gelen aramalarda telefon numarasının önünde +690 numarası yer alıyorsa yapılan bu aramanın Tokelan ülkesinden yapıldı bilinir. Telefon kodlarından sonra da + ile başlayan alan kodları yer almaktadır. 

Corona virüsü 5 dakikada test edecekİzmir'de yerli bir firma, daha hızlı ve hassas sonuç veren yeni tip corona virüs (Covid-19) tanı kiti geliştirdi ve TÜBİTAK'tan destek aldı. Menderes ilçesinde bulunan İTOB organize sanayi bölgesinde 25 yıldır faaliyet gösteren ve tanı kitleri geliştiren firma, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı yeni nesil bir test geliştirmek için çalışmalara başladı.
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