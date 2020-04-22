692 Nerenin Telefon Kodu? +692 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde birçok şehir bulunmaktadır. Bu şehirlerin hepsi alan kodlarına sahiptir. Bazı şehirlerin bir tane alan kodu olurken, bazı şehirlerin ise birden fazla alan kodu olabilir. Ülkemizde aranacak olan ilin alan kodu girilirken mutlaka başına 0 yazılmalıdır.

692 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizde bulunan tüm iller alan kodlarına sahiptir. Fakat ülkemizde 692 numaralı bir alan kodu bulunmamaktadır. 692 numaralı telefon kodunun başına + konulduğunda bu bir ülke kodu olur.

+692 numaralı ülke kodu Malsar Adalarına ait bir telefon kodudur. Uluslararası gelen aramalarda telefon numarasının başında +692 numaralı ülke kodu yer alıyor ise bu arama Malsar Adaları ülkesinden yapılıyor demektir. Böylelikle ülke kodları ile gelen aramaların nereden yapıldığı öğrenilebilir.