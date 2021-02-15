6'ncı kattan düşen kadın feci şekilde can verdi!

Olay, saat 09.30 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın 6'ncı katındaki penceresinden düşen Sevcan D.'nin yerde hareketsiz yatarken görenler, durumu 112 Acil'e bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevcan D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İzmir'de yaşadığı ve tedavisi için Samsun'a geldiği öğrenilen Sevcan D.'nin cansız bedeni, otopsi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Pencereden düştüğü değerlendirilen kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.