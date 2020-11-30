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30.11.2020 - 17:06 | | DHA

6’ncı kattan düşerek ölen Semih, gözyaşlarıyla uğurlandı

Samsun'da 9 katlı apartmanın 6’ncı katındaki dairenin penceresinden düşerek ölen Semih Gökyar (13) gözyaşları arasında toprağa verildi.

6’ncı kattan düşerek ölen Semih, gözyaşlarıyla uğurlandı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Samsun Bahçelievler Mahallesi, Yahya Kemal Sokak'ta meydana geldi. İlköğretim 8'inci sınıf öğrencisi Semih Gökyar, henüz bilinmeyen nedenle 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde oğlunu gören baba Ahmet Gökyar sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Semih Gökyar, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Semih Gökyar’ın cansız bedeni Eğitim Araştırma Hastanesi adli tıp morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gökyar, Derecik Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Baba Ahmet Gökyar, cenazede güçlükle ayakta durabildi. 

6’ncı kattan düşerek ölen Semih, gözyaşlarıyla uğurlandı
6’ncı kattan düşerek ölen Semih, gözyaşlarıyla uğurlandı


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