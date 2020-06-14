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14.06.2020 - 07:00 | | Önder YILMAZ ANKARA

7.3 milyon engelli raporu düzenlendi

Sağlık Bakanlığı, düzenlenen süreli ve süresiz engelli raporu sayısının son 10 yılda 7.3 milyona ulaştığını açıkladı.

7.3 milyon engelli raporu düzenlendi
Önder YILMAZ ANKARA

Edinilen bilgilere göre, Maide Emiroğlu adlı vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak bakmakla yükümlü olduğu sağlık özrü bulunan babasının raporunun her 6 ayda bir yenilenmesinin istenmesi nedeniyle mağdur oldukları şikayetinde bulundu. Emiroğlu, rapor süresinin 2 yıl geçerli hale getirilmesini talep etti. Komisyonun irtibata geçtiği Sağlık Bakanlığı’nca Meclis’e gönderilen yanıtta, hangi durumlarda kişilere rapor verildiği mevzuat hükümleri doğrultusunda anlatıldı.

Sağlık Bakanlığı, yaşlara göre rapor sayılarını da açıkladı. Rakamlar, engelli raporlarının son 10 yıl içinde oransal olarak arttığını ortaya koydu. 2010’da 518 bin 486 olan süreli ve süresiz engelli rapor sayısı, 2019’da ikiye katlanarak 1 milyon 190 bin 232’ye ulaştı. 2020’nin ilk üç ayında ise, rapor sayısı 339 bin 579 olarak gerçekleşti. Son 10 yılda verilen raporların toplamı ise 7 milyon 330 bin 629 olarak tespit edildi.

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