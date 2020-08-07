7 Ağustos Altın fiyatları ne kadara yükseldi? Son dakika güncel gram, çeyrek, yarım altın alış satış fiyatları

Altın fiyatları sabahın ilk ışıklarında ilgiyle araştırılmaya başladı. Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler arayışa koyuldu. Aynı zamanda altının alış ve satış fiyatı hakkında da bilgilenmek isteyenler altın fiyatlarını büyük merakla araştırıyor. İşte haftanın son işlem gününde gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...



7 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:480,11 TL Satış Fiyatı: 480,25 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:798,30 TL Satış Fiyatı: 843,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.591,60 TL Satış Fiyatı:1.676,20 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.279,00 TL Satış Fiyatı: 3.459,00 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ