MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 7 Ağustos Altın fiyatları ne kadara yükseldi? Son dakika güncel gram, çeyrek, yarım altın alış satış fiyatları
ABONE OL
07.08.2020 - 18:24 |

7 Ağustos Altın fiyatları ne kadara yükseldi? Son dakika güncel gram, çeyrek, yarım altın alış satış fiyatları

Kapalıçarşı'da altın ne kadara alınıp ne kadara satılıyor sorusu yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Alıcısı ve satıcısı altında son dakika fiyatları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Yurt genelindeki birçok kişi gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. İşte haftanın üçüncü günü itibariyle altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları...

7 Ağustos Altın fiyatları ne kadara yükseldi? Son dakika güncel gram, çeyrek, yarım altın alış satış fiyatları

Altın fiyatları sabahın ilk ışıklarında ilgiyle araştırılmaya başladı. Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler arayışa koyuldu. Aynı zamanda altının alış ve satış fiyatı hakkında da bilgilenmek isteyenler altın fiyatlarını büyük merakla araştırıyor. İşte haftanın son işlem gününde gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

7 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:480,11 TL Satış Fiyatı: 480,25 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:798,30 TL Satış Fiyatı: 843,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.591,60 TL Satış Fiyatı:1.676,20 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.279,00 TL Satış Fiyatı: 3.459,00 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ümraniye'deki kaza saniye saniye böyle kaydedildi

Ümraniye'deki kaza saniye saniye böyle kaydedildi

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

7 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Koca...

7 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Koca...

Sıradaki Haber