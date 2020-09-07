7 Eylül koronavirüs tablosu! Bugün Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum nedir?

Koronavirüs tablosu günlük olarak vatandaşlarla paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosu ile ilgili ayrıntıları sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşıyor. Koronavirüs tablosunda yer alan vaka sayısı ve ölü sayısındaki son durum ise merak konusu. Peki 7 Eylül Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'da dün şu paylaşımı gerçekleştirdi;

"Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım. http://covid19.saglik.gov.tr"

7 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

7 Eylül 2020 koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.