MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 7 gün sonra ölü bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi
ABONE OL
11.02.2020 - 15:32 | | DHA

7 gün sonra ölü bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iş makinesinin dereye yuvarlanması sonucu kaybolan, 7 gün süren ara çalışmaları sonucu cesedi bulunan Muhammet Yılmaz (27), toprağa verildi.

7 gün sonra ölü bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi

Gölyaka ilçesine bağlı Saçmalıpınar köyü Dereevler mevkisinde geçen hafta salı günü heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan yolda aynı gün çalışma yapan iş makinesi, Aksu Deresi'ne yuvarlandı. Derede akıntıya kapılan iş makinesinin operatörü Muhammet Yılmaz, kayboldu. Arama kurtarma çalışmalarının 7'nci günü olan dün, Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, dere yatağında bulunan Muhammet Yılmaz'ın cenazesi, morga kaldırıldı. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Gölyaka Merkez Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Yılmaz'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Muhammet Yılmaz'ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Bölgede heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle araçların mezarlığa gitmesine izin verilmedi. Mezarlığa gitmek isteyenler, toplu şekilde minibüsle götürüldü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Misliyle belalarını buldularCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşma yaptı. İdlib'de rejim unsurlarının alçak saldırısıyla ilgili son dakika açıklaması yapan Erdoğan, "Misliyle belalarını buldular ama yetmez daha devam edecek. Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İNSTAGRAM DONDURMA Linki - 2020 Instagram Hesap Dondurma (Instagram hesabı nasıl dondurulur?)

    İNSTAGRAM DONDURMA Linki - 2020 Instagram Hesap Dondurma (Instagram hesabı nasıl dondurulur?)

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Kurşun turistin başını sıyırdı

    Kurşun turistin başını sıyırdı

    Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

    Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

    Sıradaki Haber