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14.10.2020 - 09:37 | | İHA

7 katlı binanın elektrik panosunda korkutan patlama!

İstanbul Şişli'de bir binanın elektrik panosunda patlama yaşandı. Bir anda binanı içeri dumanla dolarken, içeride bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

7 katlı binanın elektrik panosunda korkutan patlama!

Şişli'de Halaskargazi Caddesinde 7 katlı binada elektrik panosunda patlama yaşandı. Çıkan yangın sonrası binanın için dumanla doldu. Dumanı gören vatandaşlar, polis, ambulans, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binandaki dumana kısa sürede müdahale etti. Dumanın üst katlara ulaşmasında dolayı mahsur kalan 9 vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Binadan çıkarılan vatandaşları sağlık ekipleri tarafından genel sağlık kontrolünden geçirdi.

 

 

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