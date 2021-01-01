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01.01.2021 - 18:07 | | DHA

7. kattan atlayarak hayatını kaybetmişti... Valilik'ten flaş Feyzanur açıklaması

Gaziantep Atatürk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Feyzanur S., dün gece, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak hayatını kaybetti. Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, olayın adli makamlar tarafından titizlikle incelendiği bilgisini verdi.

7. kattan atlayarak hayatını kaybetmişti... Valilik'ten flaş Feyzanur açıklaması

Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyzanur S., doktorların tüm çabasına rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

GAZİANTEP VALİSİ'NDEN, FEYZA NUR PAYLAŞIMI

Gaziantep Valisi Davut Gül, liseli Feyza Nur'un ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Olayın adli makamlar tarafından titizlikle incelendiği bilgisini veren Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Anne, baba ve kardeşlerinin evde olduğu anda öğrencimiz Feyza Nur S.'nin terastan düşerek vefatını üzüntüyle öğrendim. Olayı adli makamlar titizlikle incelemektedir. Sebebi ne olursa olsun bir canımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin."

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