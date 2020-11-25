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25.11.2020 - 12:01 | | İHA

7 kişi kazdıkları kuyuda yakalandılar!

Bursa'da ormanlık alanda kaçak kazı yapan 7 kişi suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.

7 kişi kazdıkları kuyuda yakalandılar!

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yiğitali Mahallesi Pirenlik Tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ormanlık alanda çukur kazarken yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin kazıda kullandığı 1 adet 20 metre uzunluğunda seyyar merdiven, 1 adet 15 metre uzunluğunda makaralı halat, 1 adet 20 metre uzunluğunda seyyar kablo, 2 adet kazma, 2 adet kürek, 10 metre uzunluğunda seyyar lamba, 2 adet hilti makinası, 1 adet elmaslı delme makinası, 1 adet elmaslı delme makinası, 1 adet delici elmas borusu, 1 adet jeneratör ve kazı için kullanılan muhtelif demir malzemelerine el konuldu.

7 kişi kazdıkları kuyuda yakalandılar

Kaçak kazı yapan 48 F.Ö., 51 M.T., 42 Z.G., 32 H.K., 42 F.K., 40 M.K. ve 44 A.Ü'nün karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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